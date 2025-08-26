Explosionen Großbrand im Hamburger Hafen - Löscharbeiten dauern an

Hamburg - Bei einem verheerenden Großbrand in einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Mensch lebensbedrohlich und eine weitere Person schwer verletzt worden. Die Lösch- und Aufräumarbeiten mit zahlreichen explodierten Gasdruckbehältern dauerten in der Nacht weiter an, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte. Demnach waren nachts noch 320 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch bis in die Morgenstunden andauern. Die Rettungskräfte waren bereits am Abend von einem noch langen Einsatz im Stadtteil Veddel südöstlich der Innenstadt ausgegangen. Auch Einsatzkräfte wurden verletzt.