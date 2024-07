Explosion in Memmingen War es Gas? Ursachensuche nach Hausexplosion mit einem Toten

Zwei Rettungskräfte mussten im Zuge des Einsatzes laut Polizei mit Kreislaufbeschwerden behandelt werden, vermutlich wegen der Hitze, ihnen ging es aber schnell wieder gut. Die Polizei, die am Freitagabend mit Dutzenden Streifen im Einsatz war, hatte Unterstützung aus dem nahen Baden-Württemberg bekommen.

"Wahnsinnsknall"

Ein Anwohner berichtete, er habe einen "Wahnsinnsknall" gehört. Er sei sofort aus dem Haus gerannt, habe zuerst an eine Bombe oder einen Flugzeugabsturz gedacht - der Flughafen Memmingen ist nur wenige Kilometer entfernt. Er habe sogar noch Dachziegel fliegen sehen. Auch an seinem Haus gab es Schäden am Dach.

Spekuliert wurde in der Nachbarschaft dem Vernehmen nach auch über eine Gasflasche an einem Wohnwagen als Ursache. Andererseits lasse die Wucht der Explosion nicht auf eine einzelne Gasflasche schließen, hieß es vor Ort auch.

Häuser auf Statik überprüft

Zahlreiche Anwohner mussten am Freitag ihre Häuser verlassen. "Helfer des Technischen Hilfswerks THW haben inzwischen rund 20 Häuser auf ihre Statik überprüft, sodass die Bewohner dahin zurückkehren können", berichtete Polizeisprecher Stapfner.

Rund 15 Menschen waren laut Oberbürgermeister Rothenbacher in der Nacht zum Samstag in städtischen Behelfswohnungen untergebracht worden, andere kamen bei Freunden und Verwandten unter. Wie viele am Sonntag noch nicht nach Hause konnten, war offen. Rothenbacher hatte nicht ausgeschlossen, dass Häuser komplett abgerissen werden müssen.

Beim Abdichten beschädigter Dächer kamen THW und Feuerwehr laut Stapfner gut voran. Unter anderem waren dazu Notfalldächer organisiert worden. Allerdings ist das komplette Schadensausmaß wie auch die Zahl der betroffenen Häuser weiter nicht vollständig klar. Das THW habe versucht, sich mit einer Drohne ein Bild von den Schäden speziell an den umliegenden Dächern zu machen, berichtete Stapfner.

Anwohner helfen beim Aufräumen

Dutzende Helfer von Technischem Hilfswerk, Feuerwehr, der Stadt Memmingen und Rotem Kreuz waren am Wochenende mit dem Aufräumen in der Umgebung des mit einem Bauzaun abgesperrten Unglücksortes beschäftigt. Anwohner packten mit an. "Jeder hat den Besen herausgezogen und Dachziegel beiseite geräumt", sagte Stapfner. Der städtische Bauhof Memmingen sei mit Kehrmaschinen unterwegs gewesen. Parkende Autos waren schwer beschädigt und mussten teils abgeschleppt werden.

Dass keine Menschen von Trümmern getroffen wurden, habe möglicherweise auch daran gelegen, dass zum Ferienstart manche schon auf dem Weg in den Urlaub waren, sagte Polizeisprecher Stapfner. "Es hätte wesentlich mehr passieren können."

Die Eltern des getöteten 17-Jährigen waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht im Haus. Sie wurden von Helfern betreut.

Auch der 68 Jahre alte Bewohner des Unglückshauses war nicht zu Hause. In den Trümmern wurde dem Vernehmen nach eine Waffe gefunden. Der Mann habe aber eine Erlaubnis zum Waffenbesitz gehabt, hieß es weiter.