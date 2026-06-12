Explosion in Görlitz: Staatsanwaltschaft erklärt Kommunikation zum Hauseinsturz

Bei dem Unglück kamen am 18. Mai zwei junge Frauen aus Rumänien und ein Deutsch-Bulgare ums Leben. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 27 und 33 Jahren stammen aus Polen und Afghanistan und sollen Gasleitungen in dem Gebäude beschädigt beziehungsweise manipuliert haben. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung ermittelt. Einer der Verdächtigen sitzt seit 21. Mai in Untersuchungshaft, der andere seit 29. Mai.