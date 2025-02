Was passiert, wenn der Pilot im Cockpit den Schubhebel nach vorn legt und die Triebwerke ihre Kraft entfalten, lässt sich ab sofort an einem Modell in der Zella-Mehliser Explorata-Mitmachwelt nachverfolgen. Die Besucher dürfen dabei natürlich selbst Hand anlegen und mal so richtig Schub geben.