Kennen Sie den Körperlosen Kopf? Wenn ja, werden sie die beliebte optische Täuschung bald an neuer Stelle in der Explorata wiederfinden. Denn das Exponat ist gerade dabei ein Stockwerk nach oben zu ziehen – an eine Stelle, an der früher gar kein Ausstellungsraum war. Denn bald gibt es den Mitmach-Spaß in der Explorata Zella-Mehlis auf mehr Quadratmetern. Noch sind auf dem neuen Anbau des zweiten Obergeschosses nur die Handwerker im Gange, doch schon bald sollen hier stattdessen staunende Kinder sowohl an neuen, als auch an schon bekannten Exponaten experimentieren. Eigentlich hatte Inhaberin Karin Weiß gehofft, dass es schon zu Ostern so weit sein wird. Doch wenn ein halbes Stockwerk in einem Gebäude, das eigentlich eine Lagerhalle ist, quasi aus dem nichts neu dazu kommt, dann hängt damit doch ganz schön viel zusammen.