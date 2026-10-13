Expertenanhörung Wissenschaftler halten Bayerns neues Klimagesetz für nutzlos

München (dpa/lby) - Wissenschaftler wie der Physiker Harald Lesch haben die geplante Abschwächung des bayerischen Klimaschutzgesetzes massiv kritisiert. "Es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Klimaschutzgesetz weder das Klima schützen noch die Menschen", sagte er in einer Anhörung im Landtag zur geplanten Novelle des Klimagesetzes. Klimaschutz sei keine "Petitesse", die am Rande der Politik verlaufe. Diese Art von Klima, die man auch in den pessimistischsten Szenarien nicht erwartet habe, "muss uns sehr, sehr, sehr nachdenklich machen".