Aufruhr in Meiningen am späten Donnerstagnachmittag. Wie aktuell zu beobachten ist, läuft im Bereich des Meininger Schlossplatzes aktuell ein größerer Polizeieinsatz.
Experten vor Ort Bombenfund in Meiningen?
Redaktion 12.02.2026 - 16:39 Uhr
Im Bereich des Meininger Schlosses sind Spezialisten zugange. Laut Angaben der Polizei könnte dort ein Sprengkörper gefunden worden sein.
