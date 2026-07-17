East Rutherford - Jürgen Klopp wehrt sich gegen Falschmeldungen im Internet über vermeintliche Aussagen von ihm über das englische WM-Scheitern und Trainer Thomas Tuchel. Er habe viele Nachrichten bekommen. In sozialen Netzwerken werde behauptet, dass er sich zu diesen Themen geäußert habe. "Das ist nicht wahr. Ich habe mit niemandem gesprochen für die letzten drei, vier, fünf Tage", sagte der 59-Jährige auf Englisch in einem Instagram-Video, das er nach eigenen Angaben auf seinem Sofa aufgenommen hat.