Außergewöhnliches Glas bracht dieser Tage beim Kulturkollektiv Goetheschule in Lauscha Menschen aus Nord- und Südamerika, aus Südeuropa und natürlich aus dem Landkreis Sonneberg zusammen. Der Verein hatte zur Finissage mit seinen US-amerikanischen Residenzkünstlerinnen Alexandra Fresch und Carrie Ann Strope eingeladen, die mit interessanten Glasobjekten aufwarteten, welche während ihres vierwöchigen Aufenthaltes (nicht nur) in der Thüringer Glasstadt entstanden.