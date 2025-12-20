Außergewöhnliches Glas bracht dieser Tage beim Kulturkollektiv Goetheschule in Lauscha Menschen aus Nord- und Südamerika, aus Südeuropa und natürlich aus dem Landkreis Sonneberg zusammen. Der Verein hatte zur Finissage mit seinen US-amerikanischen Residenzkünstlerinnen Alexandra Fresch und Carrie Ann Strope eingeladen, die mit interessanten Glasobjekten aufwarteten, welche während ihres vierwöchigen Aufenthaltes (nicht nur) in der Thüringer Glasstadt entstanden.
Experimente in Lauscha Die Welt trifft sich rund ums Glas
Doris Hein 20.12.2025 - 14:00 Uhr