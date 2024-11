Experiment funktionierte mal so herum, mal andersherum

In manchen Volieren mussten die Vögel die Tür nach links schieben, um an das meiste Futter zu gelangen, in anderen Volieren nach rechts. Dann versetzten die Forschenden jeweils eine der Meisen in eine andere Voliere, in der die beste Lösung umgekehrt war. Den dort schon länger ansässigen Meisen war das natürlich klar - den Neuen aber zunächst nicht.