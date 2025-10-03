Das Exotarium Oberhof kennt Matthias Brungräber in- und auswendig. Mindestens ein-, zweimal im Jahr war er seit Mitte der 90er als Besucher in dem Aqua-Terra-Zoo. Auch zum Kauf von Nachzuchten kam der 43-Jährige, der von Klein auf mit Fischen, Echsen und Co zu tun hatte, einige Male aus Oberweid in der Rhön an den Rennsteig gefahren. „Ich kenne alles hier“, sagt Matthias Brungräber mit einer ausladenden Geste zwischen Terrarien und Aquarien stehend. Als der Zoofachhändler vor gut einem Jahr davon hörte, dass die bisherigen Besitzer des Exotariums einen Nachfolger suchten, war daher sein erster Gedanke: „Das mache ich“. Und er hat es getan.