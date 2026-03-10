Exlandrat Heimrich Gast: Whiskey und Becherowka zum Abschied

Es war eine der vermutlich größten und schönsten Floh-Seligenthaler FDP-Fraktionssitzungen, die am 9. März 2026 nach 21 Uhr endete. Denn den einzigen Tagesordnungspunkt hätte man auch „feiern“ bezeichnen können. Die Liberalen ließen nämlich noch einmal Peter Fräbel und Bruno Ehrle hochleben, beide nach einer ultralangen und sehr erfolgreichen politischen Karriere. „Ihr habt große Fußstapfen hinterlassen“, sagte Fraktionschef Enrico Eberhardt, der als Laudator gut 30 Jahre Kommunalpolitik in eine 30-minütige Laudatio verpackte.