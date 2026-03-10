Exlandrat Heimrich Gast: Whiskey und Becherowka zum Abschied

Das Ohr an der Masse

Der fast 70 Jahre alte Bruno Ehre hatte sich zu Beginn der neunziger Jahre vom damaligen Hohleborner Bürgermeister Hilmar Ulrich breitschlagen lassen, für den Gemeinderat zu kandidieren. Ehrle hat sieben Mal für den Gemeinderat kandidiert und ist sieben Mal gewählt worden, hat die vielen Zusammenschlüsse mitgemacht, die schließlich die aus sechs Orten bestehende Großgemeinde formten. „Du hast das Ohr an der Masse gehabt, uns gesagt, was du gehört hast“, lobte Eberhardt den Basisarbeiter und Fleißarbeiter, der sich im Dezember 2025 gemeinsam mit Peter Fräbel aus dem Gemeinderat verabschiedet hat.