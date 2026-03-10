 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Whiskey und Becherowka zum Abschied

Exlandrat Heimrich Gast Whiskey und Becherowka zum Abschied

Thomas Heigl

Die FDP ehrt Peter Fräbel und Bruno Ehrle. Die Veteranen der Floh-Seligenthaler Kommunalpolitik gehen nun endgültig in Rente.

Exlandrat Heimrich Gast: Whiskey und Becherowka zum Abschied
1
Von links: Peter Fräbel, Bruno Ehrle und FDP-Fraktionschef Enrico Eberhardt. Foto: Privat

Es war eine der vermutlich größten und schönsten Floh-Seligenthaler FDP-Fraktionssitzungen, die am 9. März 2026 nach 21 Uhr endete. Denn den einzigen Tagesordnungspunkt hätte man auch „feiern“ bezeichnen können. Die Liberalen ließen nämlich noch einmal Peter Fräbel und Bruno Ehrle hochleben, beide nach einer ultralangen und sehr erfolgreichen politischen Karriere. „Ihr habt große Fußstapfen hinterlassen“, sagte Fraktionschef Enrico Eberhardt, der als Laudator gut 30 Jahre Kommunalpolitik in eine 30-minütige Laudatio verpackte.

Nach der Werbung weiterlesen

Zum liberalen Publikum mit dem Kreisvorsitzenden Morris-Pascal Menz und Vorstandsmitglied Peter Casper hatte sich auch der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann gesellt, der Mitglied der CDU ist. Aber auch Exlandrat Peter Heimrich, der früher der SPD angehörte, war gekommen, um beide in den endgültigen Ruhestand zu verabschieden.

Das Ohr an der Masse

Der fast 70 Jahre alte Bruno Ehre hatte sich zu Beginn der neunziger Jahre vom damaligen Hohleborner Bürgermeister Hilmar Ulrich breitschlagen lassen, für den Gemeinderat zu kandidieren. Ehrle hat sieben Mal für den Gemeinderat kandidiert und ist sieben Mal gewählt worden, hat die vielen Zusammenschlüsse mitgemacht, die schließlich die aus sechs Orten bestehende Großgemeinde formten. „Du hast das Ohr an der Masse gehabt, uns gesagt, was du gehört hast“, lobte Eberhardt den Basisarbeiter und Fleißarbeiter, der sich im Dezember 2025 gemeinsam mit Peter Fräbel aus dem Gemeinderat verabschiedet hat.

Der frühere Lehrer ist sogar noch länger dabei, war 1990 einer der Bürgermeister der ersten Stunde und hat sich größte Achtung bei Bürgern und Kollegen erworben.

Unsere Empfehlung für Sie

02.09.2008 00:00 Schmalkalden Ein Glücksfall für die Lokalpolitik

Floh-Seligenthal  Für viele seiner Schüler galt Peter Fräbel einst als Lieblingslehrer. Für Landrat Ralf Luther zählt er zu den besten Lokalpolitikern. Vor wenigen Tagen hat der in zwei beruflichen Karrieren sehr erfolgreiche Bürgermeister von Floh-Seligenthal seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Als er 2012 ausschied und vom Gemeinderat zum Ehrenbürgermeister ernannt wurde, sollten die wenigsten ahnen, dass er politisch auf breiter Front noch einmal durchstarten würde. Fräbel wurde 2014 nicht nur in den Gemeinderat, sondern auch mit einem starken Stimmenergebnis erstmals in den Kreistag gewählt.

Liberaler Punkt auf der Landkarte

Enrico Eberhardt würdigte die lange, außergewöhnliche und überaus erfolgreiche Karriere des 77-Jährigen, der landauf-landab hoch geschätzt ist, sagte aber auch: „Es allen recht machen, kann man nicht.“

Zu Fräbels Lebenswerk gehören eine lebens- und liebenswürdige Großgemeinde, die ganz ohne Zwangseingemeindungen entstanden ist, geordnete Verhältnisse, ein bestens funktionierendes Gemeinwesen und ein schuldenfreier Haushalt.

Unsere Empfehlung für Sie

Thüringen: Aus Rivalen wurden Freunde fürs Leben

13.05.2011 00:00 Thüringen Aus Rivalen wurden Freunde fürs Leben

Während anderenorts über Gemeindefusionen gestritten wird, macht Floh-Seligenthal vor, wie es gehen kann. Innerhalb von 13 Jahren entstand eine der größten Gemeinden des Freistaats.

„Die sechs Gewerbegebiete sind die Quelle unseres Wohlstandes“, stellte Eberhardt heraus. Dank Fräbels sei die lokale FDP sogar überregional wahrgenommen, ein liberaler Punkt auf der politischen Landkarte, ein gallisches Dorf. „Das ist sogar bis Berlin vorgedrungen, da wird gefragt, was denn bei uns los ist“, schilderte Eberhardt das, was sich nach Wahlen in Thüringen so zugetragen hat.

Auf Bitte von Landrat Heimrich hatte ihn Fräbel in schwierigen Zeiten Brotterode-Trusetal beraten. Für die Kollegen Thomas Kaminski und Kay Goßmann war er ein politisches Vorbild. „Wir haben uns öfter getroffen und über den Haushalt gesprochen“, plauderte Goßmann aus dem Nähkästchen und berichtete über die erste Zusammenkunft: „Nach drei Sätzen war wir per Du, nach fünf Sätzen Freunde.“

Ehrenurkunde des Landesverbandes

Goßmann brauche längst keine Beratung mehr, könne andere beraten, konterte Fräbel, der großen Respekt vor dem Bürgermeister der Nachbarstadt hat, dem es gelungen ist, aus einer ganz schwierigen Situation heraus viele Projekte zu organisieren. „Heute seid ihr beim Haushalt weiter, auch weil ihr einen guten Mann von uns bekommt habt, den andere um Rat fragen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Prominenter Nachfolger: Peter Fräbel (FDP) gibt Kreistagsmandat ab

08.04.2025 12:02 Prominenter Nachfolger Peter Fräbel (FDP) gibt Kreistagsmandat ab

Ein von vielen Kollegen hochgeschätzter Liberaler verkündet seinen Abschied aus dem Regionalparlament des Kreises Schmalkalden-Meiningen. Das sind die Gründe.

Fräbel hatte schon vor Monaten sein Kreistagsmandat abgegeben, wollte auch als Gemeinderat nicht bis 2029 weitermachen. Doch im Dezember 2025 ist er dann doch etwas früher gegangen und das im Groll.

Unsere Empfehlung für Sie

Viel Juristerei: Geräuschvolles Stühlerücken im Gemeinderat

12.12.2025 11:03 Viel Juristerei Geräuschvolles Stühlerücken im Gemeinderat

In Floh-Seligenthals Kommunalvertretung gibt es einige Umbesetzungen. Eine Politikerin macht einen Antrag – und wird abgewimmelt.

Am Nachfolger Ralf Holland-Nell (CDU) wurde erneut von mehrere Diskutanten, auch vom Altbürgermeister, heftige Kritik laut. Eine für Floh-Seligenthal ungewöhnliche Konstellation, da hier so etwas wie der Rütlischwur galt, wie Zustände mit Zwist und Zoff wie in anderen Kommunen einreißen zu lassen.

Unsere Empfehlung für Sie

Kommunikation kaputt: Altbürgermeister geht im Ärger

11.12.2025 13:54 Kommunikation kaputt Altbürgermeister geht im Ärger

Heftige Funkmastdebatten, Falschinformationsvorwürfe und ein altgedienter Politiker, der den Gemeinderat verlässt: So verlief die Gemeinderatssitzung in Floh-Seligenthal.

Fräbel und Ehrle dankten für die vielen netten Worte und die Geschenke: Eine Flasche Whiskey, eine Flasche Becherowka und eine gute Flasche Bier, die gemeinsam geleert werden dürfen.

Ehrenurkunden des FDP-Landesverbandes sind unterwegs. Eberhardt wünscht den beiden leidenschaftlichen Sportfans nun viel Zeit für sich selbst, für die Familie. „Und Zeit, bei unseren Fraktionssitzungen vorbeizuschauen.“