Wer am vergangenen Samstagmorgen von Schalkau aus in Richtung Eisfeld unterwegs war, wird sich über die bunte Menschenmenge gewundert haben, die entlang der Itz wanderte. Kinder tobten vorneweg, Eltern und Großeltern liefen hinterher. Sie alle waren dem Aufruf des Naturschutzbundes (Nabu), Bereich Henneberger Land, gefolgt, sich an einer Biber-Exkursion in Schalkau zu beteiligen. Gemeinsam mit den Nabu-Mitarbeiterinnen Irina Herrmann und Kirsten Voigt sowie mit Jessica Winkler, Mitarbeiterin in der Unteren Naturschutzbehörde des Sonneberger Landratsamtes, studierte Biologin und zertifizierte Biberberaterin, haben die gut 50 Interessierten den Lebensraum des Nagers erwandert und dabei allerhand Wissenswertes erfahren.