Museologe Hansjürgen Müllerott entführt am Sonntag, dem 18. Mai, im Rahmen einer archäologischen Exkursion zu den Ausgrabungen auf Burg Hermannstein bei Manebach. Wälle und Mauerreste im Waldgebiet südlich von Ilmenau weisen darauf hin. Start ist um 9.45 Uhr am „Haus des Gastes“ in Manebach (Parkplatz hinter dem Ausstellungsgebäude). Hier beginnt die Exkursion mit einer Führung durch die archäologische Ausstellung – Grabungsfunde vom Hermannstein und eine Rekonstruktion des Bergschlosses sind zu sehen. Anschließend geht es zu Fuß zum Hermannstein. Wanderschuhe sind erforderlich. Am Rande der Exkursion werden auch geologische Nachweise zu den Vulkanen Kickelhahn und Unterschöbling präsentiert.