Der Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen startet mit einem starken Partner in die kommende Europapokalsaison: Die Mantos International Food GmbH, Lebensmittelhersteller für Geflügelprodukte aus Eisenach, übernimmt die Rolle des Exklusivsponsors für die internationalen Spiele. Die Suhlerinnen starten in der Spielzeit 2025/26 erstmals in ihrer Geschichte im CEV-Pokal, der zweithöchsten europäischen Spielklasse, nachdem sie die vergangene Bundesliga-Saison mit Rang drei abgeschlossen hatten.