Exklusiv schon zum Streamen Es ist die Liebe - "Das Traumschiff" in Bangkok

Man darf mitfühlen, mitleiden, sich teils auch über die aufgesetzt und hölzern wirkenden Szenen und sehr theatralischen bis besonders emotionsarmen Schauspielleistungen amüsieren. Und man darf beim "Traumschiff" immer auch davon ausgehen, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Film geht. Ein Happy End ist das Ziel.

Wann gesteht er ihr endlich die Liebe?

Wie auch bei diesen Crew-Mitgliedern: Barkeeper Niklas Jost (Tim Seyfi) ist nun geschieden, und die enge Freundschaft zu Köchin Milena Grosse (Tina Amon Amonsen) könnte eine Wendung nehmen. Längst empfinden beide mehr füreinander - sie müssten es sich nur noch sagen. Doch er schafft es nicht - und sie will nicht mehr warten und lässt sich auf eine Einladung eines Kochs ein.

Aber sie haben gute Freunde. Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) macht dem verliebten Barkeeper klar: Es gehe um eine Frau, "die dich liebt und die seit Monaten darauf wartet, dass du es endlich kapierst. (...) Du hast einfach nur Schiss. Denk mal darüber nach".

Was dann folgt, ist einer der Momente in dieser Filmreihe, bei der auch der abgestumpfte Zuschauer in den Bann dieser Reihe geraten kann: Es ist trotz des Hin und Her von Anfang an klar, was aus den beiden Verliebten wird - es ist ja das "Traumschiff", das man hier anschaut. Und doch kann es einem das Herz in dem Moment erwärmen, als die beiden sich ihre Liebe endlich gestehen. Aber damit endet ihre Geschichte in diesem Film noch lange nicht.