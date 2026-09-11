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  4. Es ist die Liebe - "Das Traumschiff" in Bangkok

Exklusiv schon zum Streamen Es ist die Liebe - "Das Traumschiff" in Bangkok

Von Simone Andrea Mayer,

Es gibt noch keinen TV-Ausstrahlungstermin, aber ab sofort ist der neue «Traumschiff»-Film schon online zum Streaming verfügbar. Es geht für die Crew nach Bangkok - und für manchen auch ins Glück.

Bangkok - "Wozu sind wir hier, an Bord? Unsere Bestimmung ist es, Menschen glücklich zu machen": Das "Traumschiff" geht auf die nächste Reise und geht nichts Geringeres als die großen Fragen des Lebens an. Warum sind wir da und warum passiert, was passiert? Ist es Liebe? Und wie bringt man den Mut auf, etwas zu wagen? 

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Das ZDF hat den neuesten Film des emotionalen Episodendramas bereits online in seinem Streamingportal veröffentlicht. Eine TV-Ausstrahlung soll es erst im November geben. 

Auf dem Weg nach Bangkok und dann in der thailändischen Hauptstadt erleben dieses Mal vor allem Crewmitglieder tiefgreifende Veränderungen. Im Fokus steht unter anderem die Geschichte der Bord-Arzthelferin Araya Wagner (gespielt von Mascha Schrader). 

Bangkok ist ihr Geburtsort - sie wurde als Baby vor einem Tempel abgelegt. "Oder weggeworfen, je nachdem, wie man's nehmen will", erzählt sie der Bordärztin (Collien Fernandes). Ihre deutschen Adoptiveltern seien "die besten Eltern der Welt. Der Rest spielt keine Rolle". 

Natürlich lässt sie das Reiseziel dennoch nicht los, und sie begibt sich in Bangkok auf die Suche nach ihrer Vergangenheit - mit einer so nicht unbedingt erwartbaren Wendung, als sie die Tempelanlage besucht. 

Liebe zu Schmetterlingen

Und da ist der sonderliche Chefingenieur des "Traumschiffs", Rainer Brenner (Uwe Preuss), der sein 30. Dienstjubiläum nicht feiern möchte - was Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (gespielt von Komiker und Moderator Harald Schmidt) natürlich nicht akzeptieren will. Der Maschinenraumchef will aber nicht nur diesem Trubel aus dem Weg gehen, er zieht sich auch sonst an Bord gerne zurück und hat seit Jahren das um die Welt reisende Kreuzfahrtschiff nicht mehr verlassen. 

Stattdessen züchtet Brenner tief im Schiffsinneren seltene Schmetterlinge. "Ich züchte die Arten, die am dringendsten gebraucht werden, und lasse sie in den jeweiligen Ländern frei, sobald wir einen Hafen erreicht haben oder eine Bucht."

Aber Schifferle wäre nicht Schifferle, wenn er nicht aufgibt - und er spannt den Kapitän ein: "Gut, dann tun Sie, was sie nicht lassen können", sagt der noch nichtsahnend zu seinem Direktor. "Ich wusste, das ich auf Sie zählen kann!... Sprechen Sie mit ihm, überzeugen Sie ihn."

Dabei muss der Kapitän Max Parger (gespielt von Schlagerstar Florian Silbereisen) letztlich gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten: Brenner will ja in Bangkok das Schiff für einen Tagesausflug verlassen, aber nicht alleine - und so begeben sich die beiden Männer zusammen auf Erkundungstour mit Folgen. 

Man bekommt, was man erwartet

Dieser "Traumschiff"-Film bietet, was man erwartet: Schöne Aufnahmen aus Bangkok und von verträumten Sonnenuntergängen auf dem Meer, Einblicke in eine andere Welt als das heimische Wohnzimmer, die prominenten Schauspieler, darunter vor allem Florian Silbereisen, Harald Schmidt, Barbara Wussow und Collien Fernandes, sowie im positiven Sinne absehbare Handlungen. 

Man darf mitfühlen, mitleiden, sich teils auch über die aufgesetzt und hölzern wirkenden Szenen und sehr theatralischen bis besonders emotionsarmen Schauspielleistungen amüsieren. Und man darf beim "Traumschiff" immer auch davon ausgehen, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Film geht. Ein Happy End ist das Ziel. 

Wann gesteht er ihr endlich die Liebe?

Wie auch bei diesen Crew-Mitgliedern: Barkeeper Niklas Jost (Tim Seyfi) ist nun geschieden, und die enge Freundschaft zu Köchin Milena Grosse (Tina Amon Amonsen) könnte eine Wendung nehmen. Längst empfinden beide mehr füreinander - sie müssten es sich nur noch sagen. Doch er schafft es nicht - und sie will nicht mehr warten und lässt sich auf eine Einladung eines Kochs ein. 

Aber sie haben gute Freunde. Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) macht dem verliebten Barkeeper klar: Es gehe um eine Frau, "die dich liebt und die seit Monaten darauf wartet, dass du es endlich kapierst. (...) Du hast einfach nur Schiss. Denk mal darüber nach". 

Was dann folgt, ist einer der Momente in dieser Filmreihe, bei der auch der abgestumpfte Zuschauer in den Bann dieser Reihe geraten kann: Es ist trotz des Hin und Her von Anfang an klar, was aus den beiden Verliebten wird - es ist ja das "Traumschiff", das man hier anschaut. Und doch kann es einem das Herz in dem Moment erwärmen, als die beiden sich ihre Liebe endlich gestehen. Aber damit endet ihre Geschichte in diesem Film noch lange nicht.