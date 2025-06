Am Samstag gegen 14.44 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen auf eine männliche Person aufmerksam gemacht, welche im Bereich der Leninstraße in Themar sich von seiner Hose befreite und nackt umherlief. Die Person wurde beschrieben als männlich, Glatze, kräftige Statur und bekleidet mit Unterhemd, Sonnenbrille und einer karierten kurzen Hose, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt.