Den Auftakt zum 1075-jährigen Dorfjubiläum feierten die Exdorfer mit einem besonderen Event: Sie pflanzten am Samstag Bäume, damit sich auch zukünftige Generationen in der Heimat wohlfühlen können. Die Aktion wurde von der Forstbetriebsgemeinschaft Exdorf in Kooperation mit der Raiffeisenbank im Grabfeld organisiert. Zwischen den beiden Organisationen besteht bereits seit über 30 Jahren eine Partnerschaft. Die Vorbereitung und Durchführung der Pflanzaktion lag in den Händen des Festkomitees der 1075-Jahrfeier mit den Vorsitzenden Verena Reich und Hendrik Katzenberger. Dabei unterstützte die Raiffeisenbank die Initiative maßgeblich: Sie finanzierte die 1075 Setzlinge. Im Rahmen ihrer jährlichen Baumpflanzaktion nutzte die Bank zudem die Gelegenheit, ihre neuen Mitglieder und Mitarbeiter einzuladen.