Eines der Opfer, eine inzwischen über 40 Jahre alte Frau, soll sich bereits 2001 an die Polizei gewandt haben. Warum es so lange gedauert hat, bis es zu einer Verurteilung kam, war zunächst nicht klar. Ein zweites, männliches Opfer soll erst später Anzeige erstattet haben. Der inzwischen 49 Jahre alte Dott wurde 2006 Snooker-Weltmeister.