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Ex-Weltmeister in der MLS All-Star-Spiel: Müller hat nicht nur wegen des Sieges Spaß

Thomas Müller ist in der MLS beim All-Star-Game dabei und langweilt sich nicht. Einen Teamkollegen aus der Partie sieht er bald als Gegner wieder.

Ex-Weltmeister in der MLS: All-Star-Spiel: Müller hat nicht nur wegen des Sieges Spaß
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Thomas Müller hatte Spaß beim All-Star-Game. (Archivbild) Foto: Darryl Dyck/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Charlotte - Nicht nur wegen seines Sieges hatte Thomas Müller beim All-Star-Game eine Menge Spaß. Auch die Stimmung beim 4:3 der Auswahl aus der Major League Soccer gegen das Team der mexikanischen Liga gefiel dem Weltmeister von 2014 in Diensten der Vancouver Whitecaps. "Sehr, sehr schön. Während des gesamten Spiels hört man die Trommeln", wurde Müller von der MLS zitiert. "Das war alles andere als langweilig! Es war ein wirklich intensives Spiel. Ich glaube also, dass alle Spaß hatten."

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Müller wurde in der Partie, in der der südkoreanische Superstar Heung-min Son mit zwei Toren glänzte, eingewechselt. Am Wochenende sind die beiden schon wieder Gegner. Müllers Whitecaps treffen dann auf Sons Los Angeles FC. "Ich finde, es war gut, die Liga zu vertreten, und jetzt geht es weiter", sagte Müller nach dem All-Star-Spiel.