Charlotte - Nicht nur wegen seines Sieges hatte Thomas Müller beim All-Star-Game eine Menge Spaß. Auch die Stimmung beim 4:3 der Auswahl aus der Major League Soccer gegen das Team der mexikanischen Liga gefiel dem Weltmeister von 2014 in Diensten der Vancouver Whitecaps. "Sehr, sehr schön. Während des gesamten Spiels hört man die Trommeln", wurde Müller von der MLS zitiert. "Das war alles andere als langweilig! Es war ein wirklich intensives Spiel. Ich glaube also, dass alle Spaß hatten."