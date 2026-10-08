Ex-Vizekanzler Habeck fühlt sich als Schriftsteller freier

Frankfurt/Main - Robert Habeck spürt als Schriftsteller mehr Freiheit als im Job des Vizekanzlers. Politiker zu sein, habe eine andere Faszination. "Man hat halt, wenn es gut läuft, sehr viel Macht und sehr viele Möglichkeiten und das Privileg, in seiner Zeit die Dinge ein Stück weit so zu beeinflussen, wie man denkt, dass sie richtig sind", sagte der ehemalige Vizekanzler auf der Frankfurter Buchmesse. Damit gehe eine große Verantwortung einher und natürlich auch eine öffentliche Ausgesetztheit.