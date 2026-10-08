Ex-Vizekanzler Habeck fühlt sich als Schriftsteller freier

Wollte nicht der "Besserwisser der Bundesregierung" sein

Habeck kam zur Messe, um sein neues Buch "Arctic Meltdown: Die Neuvermessung der Welt" vorzustellen. Er habe über die Arktis schreiben wollen, weil er "als politischer Mensch" nicht aufhören wolle, Dinge zu sehen und zu kommentieren, sagte er am Stand der "Zeit". "Und ich wollte gleichzeitig nicht in der alten Fachlichkeit oder in der Gefahrenzone rumdoktern, keine Ahnung, um der Besserwisser der Bundesregierung zu sein", erklärte er. "Obwohl ich glaube, eigentlich es besser zu wissen."