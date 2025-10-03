﻿Der Chef der konservativen Kleinpartei Werteunion, Hans-Georg Maaßen, will sich zurückziehen. „Vor dem Hintergrund der skandalösen Entwicklungen in der Partei werde ich zum Parteitag am 8. November 2025 von meinem Amt als Parteivorsitzender zurücktreten“, schrieb Maaßen auf der Plattform X. Auch weitere Vorstandsmitglieder wollten sich zurückziehen. Ein Hintertürchen ließ sich Maaßen aber offen: Er habe sich nicht dazu geäußert, ob er nochmals antrete, schrieb er in einem weiteren X-Post.