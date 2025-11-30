Ex-Sowjetrepublik Kontrollierte Wahl im zentralasiatischen Kirgistan

Bischkek - In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan an der Grenze zu China wird heute ein neues Parlament gewählt. Rund 4,3 Millionen Wähler sollen die 90 Abgeordneten der Dschogorku Kengesch genannten Volksversammlung bestimmen. Der Urnengang wurde nötig, da das bisherige Parlament im September für seine vorzeitige Auflösung gestimmt hatte - offiziell, um Terminüberschneidungen mit der Anfang 2027 geplanten Präsidentenwahl zu vermeiden. Doch Beobachter sehen in dem Manöver auch einen Versuch von Präsident Sadyr Dschabarow, seine Macht weiter zu festigen.