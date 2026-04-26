Ex-RAF-Mitglied Daniela Klette Besonderer Prozess gegen Ex-Terroristin steht vor Abschluss

Was konnte Klette im Prozess nachgewiesen werden – und was nicht?

Das wird am Ende das Gericht entscheiden. Die Ermittler stellten in Klettes Wohnung in Berlin jedenfalls brisante Beweise sicher – unter anderem eine Panzerfaust-Attrappe, Kriegswaffen wie ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole. Außerdem fanden die Beamten ein Kilogramm Gold und mehr als 240.000 Euro Bargeld.

Zum Verhängnis dürften Klette auch Fotos, Skizzen und Aufzeichnungen von ausspionierten Supermärkten und Polizeiwachen in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden. Selbst ihre Anwälte streiten deshalb nicht ab, dass Klette in irgendeiner Form beteiligt war.

Die entscheidende Frage ist, ob das Gericht Klette nachweisen kann, dass sie bei den Überfällen dabei war. Zwar berichteten mehrere Augenzeugen vor Gericht von drei Menschen am Tatort, doch ihre Erinnerungen sind nach all den Jahren verschwommen.

Ermittler fanden in Fluchtautos DNA-Mischspuren – darunter sollen laut einer Expertin Spuren von Daniela Klette sein. Doch deren Anwälte bezweifeln, dass die Mitarbeiterin des Landeskriminalamts Niedersachsen sauber gearbeitet hat. Im Zweifel muss das Gericht für die Angeklagte entscheiden.

Welche Strafe droht der Angeklagten?

Die Vorwürfe gegen die frühere RAF-Terroristin wiegen schwer. Bei einer Verurteilung droht Klette eine mehrjährige Haftstrafe.

Schwerer Raub wird in der Regel mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren bestraft, besonders schwerer Raub mit einer Haft von mindestens fünf Jahren. Wer wegen gemeinschaftlichen versuchten besonders schweren Raubes verurteilt wird, erhält in der Regel ebenfalls eine mehrjährige Haftstrafe von mindestens fünf Jahren, wie ein Gerichtssprecher erklärte.

Für unerlaubten Waffenbesitz sieht das Gesetz demnach eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor, in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz werden in der Regel mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren möglich.

Falls das Gericht die Angeklagte wegen mehrerer Verbrechen verurteilt, bildet es eine Gesamtfreiheitsstrafe. Die Zeit, die Klette in Untersuchungshaft saß, würde angerechnet.

Warum droht Klette ein weiterer Prozess?

Im Prozess vor dem Landgericht Verden geht es nur um die Überfälle, mit denen die ehemaligen RAF-Terroristen ihr Leben im Untergrund finanziert haben sollen. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die RAF schon aufgelöst.

Die Mitgliedschaft in der linksterroristischen Vereinigung selbst ist mittlerweile verjährt, doch Klette könnte noch wegen drei Anschlägen zwischen 1990 und 1993 vor Gericht kommen. Die Bundesanwaltschaft erhob deshalb kürzlich Anklage.

Sie wirft Klette zweifachen versuchten Mord, die Beteiligung an versuchten und vollendeten Sprengstoffanschlägen, erpresserischen Menschenraub sowie besonders schweren Raub in Mittäterschaft vor. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main muss noch entscheiden, ob und wann es zum Prozess kommt.

Wie wird der extra gebaute Gerichtssaal in Zukunft genutzt?

Für das Verfahren unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen wurde extra eine Reithalle zu einem Gerichtssaal umgebaut. Die Miete, inklusive der Ausgaben für den Umbau, kostet laut niedersächsischem Justizministerium rund 3,6 Millionen Euro.

Der Vertrag läuft noch bis Ende Mai 2027 und könnte bei Bedarf sogar noch verlängert werden. Ob die Halle nach dem Urteil leer steht oder anders genutzt werden soll, ist laut Ministerium noch unklar. "Wenn das Strafverfahren tatsächlich beendet ist, wären die Möglichkeiten einer etwaigen anderweitigen Nutzung des Objekts zu prüfen", teilte eine Sprecherin mit.