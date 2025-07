Die gemeinsame Tour startet am 26. September im "Tivoli" im sächsischen Freiberg. Dort hatten die Puhdys einst, am 19. November 1969, ihr erstes Konzert gegeben. Begleitet wird Birr auf der Bühne von zwei Geigen sowie Cello, Bratsche und Kontrabass sowie von Marcus Gorstein am Keyboard. Er selbst habe noch nie auf einem klassischen Saiteninstrument gespielt, sagte der Sänger und Gitarrist. Aber: "Ich hab die klassische Musik jetzt für mich wiederentdeckt."