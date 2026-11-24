Der 43-jährige Italiener antwortete via Instagram. "Ich akzeptiere den Spruch, sehr sympathisch. Ich hatte schon früher damit gerechnet. Aber ich sage dir: Es braucht nur einen Moment, und du machst Eiscreme mit mir. Deshalb sollte man zu 100 Prozent sicher sein, bevor man so etwas sagt", meinte Ricco. "Und außerdem habe ich viele gesehen, die auf die andere Seite geraten sind."