Ex-Präsident vor Gericht Haftstrafe für Sarkozy? Urteil in Libyen-Affäre erwartet

Paris - Es ist ein politisch enorm brisantes Verfahren, das sich um riesige Geldsummen und eine angebliche Übereinkunft zwischen einem Diktator und einem französischen Staatschef dreht: In der sogenannten Libyen-Affäre will das Pariser Strafgericht heute (ab 10.00 Uhr) sein Urteil über Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy verkünden. Dem Konservativen werden wegen der angeblichen Zahlung von Wahlkampfgeldern aus Libyen unter anderem Bestechlichkeit und illegale Wahlkampffinanzierung vorgeworfen. Auch soll er von der Veruntreuung öffentlicher Gelder profitiert haben. Der 70-Jährige hat die Anschuldigungen stets bestritten.