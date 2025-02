Ex-Präsident angeklagt Bolsonaro nennt Brasiliens Regierung "autoritäres Regime"

Nach Überzeugung der Ermittler plante der Ex-Militär als Anführer einer kriminellen Vereinigung mit Verbündeten einen Putsch, um sich nach seiner Wahlniederlage gegen Lula an der Macht zu halten. Am 8. Januar 2023 stürmten Anhänger Bolsonaros, die den Wahlsieg Lulas ebenfalls nicht anerkennen wollten, den Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília und richteten erhebliche Schäden an.