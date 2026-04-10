München (dpa/lby) - Im Parteispenden-Prozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister von Regensburger, Joachim Wolbergs, hat die Staatsanwaltschaft eine von der Verteidigung kürzlich angeregte Einstellung des Verfahrens abgelehnt. Eine solche sei bei Korruptionsdelikten "per se nicht angezeigt", sagte der Staatsanwalt. Eine Möglichkeit wäre, dass die zu erwartende Strafe nicht ins Gewicht fällt, sagte er und fügte an: Es sei unklar, ob Wolbergs und sein Verteidiger "die Gefahr einer nicht unerheblichen Freiheitsstrafe nicht sehen wollen".