Ex-NBA-Profi und Weltenbummler: Bayern-Basketballer holen Routinier Rathan-Mayes aus Madrid

München - Der FC Bayern hat sich mit einem früheren NBA-Profi und Basketball-Weltenbummler verstärkt. Xavier Rathan-Mayes kommt von Real Madrid in die Bundesliga und erhält in München einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison. "Ich habe kein einfaches Jahr hinter mir und möchte beweisen, dass ich ein Highlevel-Spieler bin", sagte der 31-Jährige in einer Vereinsmitteilung. Er ist der erste kanadische Basketballer bei den Bayern, wo er künftig von seinem Landsmann Gordon Herbert trainiert wird.