Drei für Eisenach: Rene Witte, Till Bitterlich, Mark Dragunski (von links).

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Rene Witte, Till Bitterlich, Maik Nowak, allen anderen Trainern und Mitarbeitern des ThSV Eisenach beim Stärken des Unterbaus. Es gilt, die Region mitzunehmen, gute Beziehung zu allen Nachbarvereinen und dem Thüringer Handballverband“, gewährt Mark Dragunski einen ersten Einblick in seine Herangehensweise. Er weiß, dass erfolgreiche Qualifikationen für die Jugend-Bundesligen ganz oben auf der Agenda stehen. Zudem soll er dafür sorgen, dass der ThSV wieder das Jugendzertifikat der Handball-Bundesliga bekommt. In den vergangenen Jahren wurden die Qualifikationen für die Jugend-Bundesligen verpasst, erst kürzlich scheiterten die A- und B-Jugend-Teams des ThSV Eisenach bereits in der Vorqualifikation oder in der ersten Qualifikationsrunde. Für Mark Dragunski gilt es, ein dickes Brett zu bohren.