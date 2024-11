Für Kroos, der heute Abend in München mit dem "Bambi" für seine sportliche Karriere und sein soziales Engagement geehrt wird, ist eine Trainerkarriere aktuell ausgeschlossen. Er sei zwar davon überzeugt, "dass ich für den Trainerjob ein bisschen was mitbringen würde", sagte der sechsmalige Champions-League-Gewinner: "Aber ich will nicht so schnell wieder in einen Rhythmus hineinkommen, den ich ganz bewusst verlassen habe: Von morgens bis abends eingebunden sein, viele Reisen, in Hotels schlafen – das ist das, was mich über die Jahre ermüdet hat."