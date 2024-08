Berlin/München - Im Streit um Äußerungen des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Jérôme Boateng über seine Ex-Freundin Kasia Lenhardt will das Berliner Kammergericht am Donnerstag (11.00 Uhr) sein Urteil sprechen. Das Gericht prüfte in zweiter Instanz eine Unterlassungsklage der Mutter der im Februar 2021 gestorbenen Ex-Freundin. Das Berliner Landgericht hatte Boateng im November 2022 eine Äußerung untersagt. Der Mutter geht es in der Klage jedoch um fünf weitere Aussagen.