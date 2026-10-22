Berlin - Popsänger Thomas Anders (63) will angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin nicht in Russland auftreten. Es kämen zwar regelmäßig Konzertanfragen, sagte der 63-Jährige laut einer Vorab-Info zum gemeinsamen Talkformat "MusikerGrillen" von "Welt" und dem Musikmagazin "Rolling Stone". "Kann man nicht doch, will er nicht doch? Nein. Da muss ganz viel passieren", sagte er. "Da muss sich ganz oben an der Spitze etwas ändern. Da muss eine andere Einstellung zur Weltpolitik kommen, damit ich sagen kann: Jetzt kann ich wieder mit Freude auftreten."