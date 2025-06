Er war der einzige Ministerpräsident, den seine Partei je gestellt hat – und ist bis heute eine ihrer wichtigsten Stimmen. Nun hat sich der Linken-Bundestagsabgeordnete und frühere Thüringer Landeschef Bodo Ramelow mit einem offenen Brief an seine Partei gewandt und ihren aktuellen Kurs kritisiert. In dem langen Text, den Ramelow auf seiner persönlichen Website veröffentlichte, warnt er seine Partei davor, zu einer „Bewegungslinken“ zu werden und sich damit selbst zu isolieren.