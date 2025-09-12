Thomas Kemmerich ist nicht länger Mitglied der FDP. Der 60-Jährige bestätigte am Freitagmorgen unserer Redaktion, dass er aus der Partei ausgetreten ist. Zuvor hatte der bisherige Thüringer FDP-Landesvorsitzende auf der Plattform „X“ ein Schreiben an den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr dokumentiert. Dort heißt es: „Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Partei auseinanderentwickelt haben.“ Das Schreiben ist unter dem Briefkopf „Thomas L. Kemmerich – Ministerpräsident a.D.“ verfasst.