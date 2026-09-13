Formiert sich da der Protest auf der Straße? Am Wochenende haben bundesweit Tausende Menschen demonstriert. Ihre Forderung: Die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD. Mit Druck von der Straße, so der Eindruck, soll eine mögliche Regierungsbildung der AfD in Sachsen-Anhalt nun noch verhindert werden. Obwohl die Partei klar die meisten Stimmen bei der Landtagswahl erhalten hat. Doch sie ist auf Stimmen anderer Partein angewiesen, um Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten machen zu können.