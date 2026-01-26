Thüringens Ex-Sozialministerin Heike Werner (Linke) war die letzte aus der Minister-Riege: Sie kann jetzt ihren neuen Job – eine „leitende Tätigkeit“ – bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung antreten. Wie die Staatskanzlei mitteilte, hat die Landesregierung ihr die neue Tätigkeit nicht untersagt, wie zwei Tage zuvor auch der ebenfalls linken ehemaligen Infrastruktur- und Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij. Sie geht als Referentin zur Bundestagsfraktion der Linken.