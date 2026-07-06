Riesig war die Freude gewesen, als die A-Junioren der SG Borsch/Buttlar/Vacha am Finaltag der Thüringer Fußball-Junioren, am 2. Mai in Arnstadt, den Landespokal mit einem 2:0-Erfolg über den ZFC Meuselwitz gewannen – zumal den Ulstertalern als SG SV Geismar/Geismar/Buttlar bei den D-Junioren ein weiterer solcher Erfolg gelang. Umso großer fiel die Enttäuschung aus, als fast acht Wochen später in Borsch die Nachricht eintraf, dass die A-Junioren nicht im DFB-Pokal starten dürfen. Begründung: Spielgemeinschaften sind laut den Durchführungsbestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht zugelassen.