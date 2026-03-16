Scholz beschrieb sich selbst als leidenschaftlichen Leser. Auch in Regierungsämtern habe er gelesen, zum Beispiel auf Flügen. Es habe ihm immer dabei geholfen, die Welt besser zu verstehen. Bei der Auswahl von Büchern habe er sich früher in Buchhandlungen beraten lassen, heute lasse er sich zum Beispiel durch Empfehlungen in Zeitungen inspirieren. Manchmal würden ihm beim Lesen auch die Augen feucht, sagte Scholz. "So abgestumpft möchte ich auch nicht sein, dass es mich nicht mehr berührt." Joggen tue er in seiner Freizeit auch, das aber eher, weil seine Frau ihn dazu anhalte.