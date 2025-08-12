Ex-Grenze als Naturerbe Voigt zu Mauerbau: Manifest der Unfreiheit

Erfurt (dpa/th) - Zum Jahrestag des Berliner Mauerbaus vor 64 Jahren hat Ministerpräsident Mario Voigt gefordert, die SED-Diktatur klar als Unrechtsstaat zu benennen. "Nichts rechtfertigt, dass der Staat den Bürgern die Freiheit nimmt, nichts rechtfertigt das Töten an Zäunen. Freiheit ist nicht verhandelbar", sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung. Die Mauer sei ein "Manifest der Unfreiheit". Der Bau der Berliner Mauer hatte am 13. August 1961 begonnen und die deutsch-deutsche Teilung besiegelt. Mindestens 140 Menschen sind an der Mauer getötet worden oder wurden Opfer des DDR-Grenzregimes.