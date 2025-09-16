Ex-City-Sänger: Toni Krahl zum Gaza-Krieg: Rache ist ein schlechter Ratgeber

Berlin - Der Sänger Toni Krahl hat sein Mitgefühl mit den zivilen Opfern im Gazastreifen geäußert, aber zugleich die Pro-Palästina-Demonstrationen in Deutschland kritisiert. "Das, was hier auf unseren Straßen und Plätzen passiert und auch an den Hochschulen, stößt bei mir auf völliges Unverständnis", sagte der 75-Jährige in Berlin bei der Präsentation seines ersten Solo-Albums. "Und dieser Umgang mit importiertem Antisemitismus und diese woke Einstellung zu diesen Gewalttätern, die hier auf diesen Straßen den Gazastreifen nachspielen wollen, dafür habe ich kein Verständnis."