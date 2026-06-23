Beim Thema Israel tun sich erneut tiefe Gräben innerhalb der Linkspartei auf. Nach dem Bundesparteitag der Linken am Wochenende hat sich der Suhler Gewerkschafter einstige linke Südthüringer Bundestagskandidat Sandro Witt mit harscher Kritik zu Wort gemeldet, „Die Linke hat jetzt also auch offiziell einen antisemitischen Flügel“, kommentierte Witt auf Facebook den Israel-Beschluss des Parteitags und die Rede der Ko-Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner. Diese hatte unter Jubel im Saal erklärt, sie habe sich in der Bewertung des israelischen Vorgehens in Gaza für die Bezeichnung Genozid entschieden.