Erfurt - Der frühere Bundespräsident Christian Wulff tritt die dritte Amtszeit als Präsident des Deutschen Chorverbandes (DCV) an. Der 67-Jährige wurde von Mitgliederversammlung in Erfurt erneut an die Spitze des Verbandes gewählt, wie der DCV am Samstag mitteilte. Wulff ist 2018 Verbandspräsident. Der DCV ist Dachverband für 21 Mitgliedsverbände und die Deutsche Chorjugend mit 700.000 aktiven und fördernden Mitgliedern, die in rund 13.000 Chören bundesweit organisiert sind. Er organisiert unter anderem das Deutsche Chorfest, das alle vier Jahre veranstaltet wird.