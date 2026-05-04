Ex-Bürgermeister New Yorks: Trump-Gefährte Giuliani in kritischem Zustand im Krankenhaus

Trump hält weiter zu seinem Verbündeten

Trump hatte erst im September angekündigt, ihm die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung verleihen zu wollen, die Presidential Medal of Freedom. Auch jetzt verteidigte der Präsident seinen Verbündeten. Auf seiner Plattform schrieb er mit Blick auf die Vorwürfe über den angeblichen Wahlbetrug in Großbuchstaben, Giuliani habe "bei allem recht gehabt". Er sei von den "radikalen, linken, irren Demokraten" schlecht behandelt worden. Und jetzt das. "So traurig", schrieb der 79-jährige US-Präsident weiter.