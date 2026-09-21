Ex-BSWler: Bekommt der Landtag eine neue Gruppe?

Weniger Rechte als Fraktionen

Ab vier Abgeordneten, die sich zusammenschließen, erhalten diese dann einen Gruppenstatus. Eine parlamentarische Gruppe hat ein Anrecht auf eine Geschäftsstelle und bekommt dafür Geld. Sie hat zudem mehr Rechte im Parlament als fraktionslose Abgeordnete, aber weniger als eine Fraktion. So hat eine Gruppe kein Vorschlagsrecht für einen Vize-Landtagspräsidenten. Sie können auch keine Sondersitzung des Landtags verlangen. Sie können auch keinen Antrag auf ein konstruktives Misstrauensvotum stellen.