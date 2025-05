Man müsste eigentlich meinen, dass Antonia Horn nach all dem, was ihr in den letzten drei Jahren ihrer Sportkarriere widerfahren ist, ziemlich geknickt sein müsste. Erst der mit großen Hoffnungen verbundene Wechsel vom Skilanglauf zum Biathlon im Frühjahr 2022, dann der schwere Rennrad-Unfall in Erfurt im Sommer 2023, bei dem sie sich das hintere Kreuzband riss und anderthalb Jahre brauchte, bis sie wieder schmerzfrei war. Der Endpunkt war die Rücktrittserklärung vom Leistungssport im August vorigen Jahres mit gerade einmal 27 Jahren.