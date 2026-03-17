Ex-Abgeordneter der Linken: Strafbefehl wegen Kinderpornografie – Linke fordert Austritt

Stadtroda (dpa/th) - Gegen einen früheren Landtagsabgeordneten der Linken ist ein Strafbefehl wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte erlassen worden. Der Landesverband der Linken fordert den Parteiaustritt des ehemaligen Mandatsträgers. "Für die Linke ist ein solches Verhalten mit unseren Werten unvereinbar", teilte der Landesverband mit. Das Mitglied werde aufgefordert, unverzüglich aus der Partei auszutreten. Andernfalls würden die "erforderlichen Schritte bis hin zu einem Parteiausschluss eingeleitet".