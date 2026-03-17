Ex-Abgeordneter der Linken: Strafbefehl wegen Kinderpornografie – Linke fordert Austritt

Linke: Ex-Abgeordneter nicht mehr in Partei aktiv

Der Fall war 2024 mitten im laufenden Landtagswahlkampf bekanntgeworden: Im August hatte die Polizei unter anderem das Büro des Abgeordneten im Thüringer Landtag durchsucht. Er hatte zu diesem Zeitpunkt auf der Kandidatenliste der Partei für die bevorstehende Wahl gestanden. Sein Mandat hatte er nach Bekanntwerden der Vorwürfe niedergelegt. Der frühere Abgeordnete habe trotz seiner Mitgliedschaft seitdem nicht mehr am Parteileben teilgenommen, sagte Kai Budler, Pressesprecher des Thüringer Landesverbandes der Linkspartei.