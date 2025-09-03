Wer dieser Tage an Meiningens Evangelischem Gymnasium vorbeikommt, wird den großen Schriftzug anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Schule wohl kaum übersehen können. Doch wer genau hinschaut, sieht einen kleinen Fehler darin. Denn das „R“ des Wortes „Jahre“ hängt verkehrt herum. Ein einfacher Fehler oder doch mit einer bestimmten Absicht dahinter? Ein Rätsel, das momentan in aller Munde ist. Doch die Lösung ist ganz einfach. „Das ist künstlerische Freiheit“, erklärt Schulleiterin Corinne Schenka mit einem Lächeln auf den Lippen. Seitdem der Schriftzug hängt, wurde ihr die Frage immer wieder gestellt.