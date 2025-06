Junge Frauen in festlichen Kleidern, junge Männer in stattlichen Anzügen. In den Händen halten sie das Abiturzeugnis, über ihren Schultern liegt die blaue Abschlussschärpe des Schulfördervereins. Profifotografin Silke Schönfelder aus Schleusingen dirigiert die versammelte Schar an diesem hochsommerlichen Junitag vor der Stadtkirche routiniert nach rechts und nach links, stellt die hintere Reihe auf Höckerchen und setzt die 33 Absolventen des Evangelischen Gymnasiums (EVG) Meiningen für eine Gruppenaufnahme gut in Szene. Klick für Klick entstehen Fotos fürs Familienalbum, die noch in Jahrzehnten an den Tag erinnern, als alle sagten: „Geschafft! Jetzt seid ihr reif für die Hochschule!“